Любимова и глава Медиакорпорации Китая обсудили кинопроекты двух стран

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Китай встретилась с президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном для обсуждения совместных проектов в сфере кинематографии. Стороны представили трейлер приключенческого боевика «Черный шелк», который станет продолжением успешной ленты «Красный шелк».

Глава Минкультуры отметила, что взаимодействие двух стран приобрело системный характер, а подписанный в мае Меморандум о развитии совместного кинопроизводства уже активно работает. На данный момент утверждены четыре совместных проекта: «Черный шелк», «Меч справедливости», «Союзники» и «Забытый генерал».

«Опираясь на успех предшественника, „Черный шелк“ непременно завоюет признание зрителей и России, и Китая, и других стран», — подчеркнула Ольга Любимова.

Она добавила, что фильм «Красный шелк» показал отличные результаты и стал самым успешным истерном в российском прокате по данным Фонда кино. В новой картине режиссера Андрея Волгина к своим ролям вернутся Милош Бикович и Глеб Калюжный, также к актерскому составу присоединился Максим Матвеев. Действие фильма развернется в Шанхае 1930-х годов вокруг охоты разведок разных стран за секретным грузом.

Шэнь Хайсюн в свою очередь отметил, что создатели «Черного шелка» стремятся выйти на новый уровень в постановке трюков и визуальных эффектов, чтобы представить зрителям захватывающий детективный боевик.

Действие «Черного шелка» разворачивается в Шанхае 1930-х годов. По сюжету в город доставляют секретный груз под кодовым названием «Черный шелк», за которым охотятся разведки нескольких стран. Главные роли исполняют Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Режиссер — Андрей Волгин. В широкий прокат фильм выйдет весной 2027 года.

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