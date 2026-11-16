Истекала кровью на глазах подруги: сталкер жестоко убил бывшую девушку в Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 65 0

Преступник долго выслеживал жертву, из-за чего ей пришлось ненадолго уехать к родителям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Мужчина перерезал горло бывшей девушке на глазах подруги в Москве

На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную — девушка умерла после пяти дней пребывания в коме. О трагедии 5-tv.ru рассказала подруга погибшей, которая в момент случившегося находилась рядом.

Инцидент произошел 10 ноября на Волгоградском проспекте. Девушка несколько лет назад рассталась со своим молодым человеком, однако он не смирился с ее уходом и начал преследовать. Мужчина постоянно угрожал, а однажды подстерег возле работы с топором.

Тогда жертве удалось спастись, после чего она ненадолго уехала к родным. По словам свидетельницы, преступник узнал, что его девушка вернулась в столицу и объявился. Она старалась помогать подруге — провожала ее на работу и обратно. Но в роковой вечер мужчина выследил их у подъезда: убийца оттащил девушку и перерезал ей горло.

«Начался полнейший ад в моей жизни. Подруга умирает на моих глазах», — рассказала очевидец.

Пострадавшую госпитализировали, пять дней она находилась в коме. Несмотря на усилия врачей, девушка умерла. Нападавшего вскоре поймали, однако подруга погибшей утверждает, что после трагедии ей стали угрожать родственники убийцы.

Ранее в Москве мастер депиляции жестоко расправился со своей коллегой по работе, а тело оставил в съемной квартире. Подозреваемый в убийстве мужчина был задержан. После попытки покончить с собой он скончался в больнице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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