Револьвер у виска: экс-возлюбленная обвинила Алена Делона в домашнем насилии

Бывшая жена Алена Делона Розали Ван Бремен обвинила его в домашнем насилии

Бывшая избранница покойного французского актера Алена Делона, 60-летняя Розали Ван Бремен, обвинила его в издевательствах и побоях. О своей нелегкой жизни со звездой кинематографа она написала в книге «Безумная любовь» (Amour fou), которая уже наделала много шума.

Розали состояла в отношениях с Делоном с 1987 по 2002 год, у пары родились дочь Анушка и сын Ален-Фабьен. По ее словам, у артиста случались резкие перепады настроения. Женщина предполагала, что у него биполярное расстройство, хотя официального диагноза так и не поставили. В острые периоды он пускал в ход кулаки и издевался над Розали, порой на глазах детей.

Ван Бремен заявила, что однажды за день дважды получила перелом носа. Первый удар Делон якобы нанес на кухне их особняка в Души (коммуна во Франции. — Прим. ред.) во время вспышки гнева. Спустя несколько часов он уже бил жену о кованые прутья кровати, повторяя: «Я покажу тебе, каково это — иметь сломанный нос. Ты все время плачешь, так ты узнаешь, что такое больно».

Кроме того, Ван Бремен написала, что Делон приставил к ее голове заряженный револьвер и четыре раза нажал на спусковой крючок, играя в русскую рулетку. Таким могло быть наказание, например, за пыль на телевизоре. Она также обвинила актера в постоянных изменах и рассказала, что его любовницы звонили им домой.

По словам Розали, друзья пары, прислуга и полиция, к которой она обращалась, не вмешались. Когда она пыталась подать заявление, ей отказали, назвав случившееся «семейным делом». В 2001 году, не выдержав, Ван Бремен вместе с детьми тайно покинула особняк.

Стоит отметить, в 2013 году сын пары Ален-Фабьен публично подтверждал, что был свидетелем агрессии отца по отношению к матери. Однако теперь некому давать ответ или воевать за свою репутацию. Ален Делон умер в 2024 году после долгой болезни в 88 лет. У него остались трое детей: старшему Энтони от актрисы Натали Бартелеми 62 года, Анушке сейчас 35 лет, а Ален-Фабьену — 32.

Ранее премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии. Заявление в прокуратуру подала экс-депутат от партии «ФИДЕС» Илона Экеш. Основанием стали заявления бывшей жены премьера Юдит Варге.

По данным партии, Мадьяр тайно записал их разговор, а затем якобы использовал запись для вымогательства, угрожая заявлением о преступлении. В «ФИДЕС» его действия назвали психологическим террором.

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