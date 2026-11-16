В СК рассказали, что могло помешать Усольцевым вернуться из гор

СК: в день пропажи Усольцевых погода в горах испортилась

В день исчезновения семьи Усольцевых погода в горах резко ухудшилась: ближе к вечеру небо затянуло тучами. Об этом РИА Новости сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По ее словам, на видео свидетеля видно, что в 18 часов небо было густо затянуто облаками. В горах погода меняется непредсказуемо, а туристы, вернувшиеся с Буратинки раньше, рассказывали, что наверху пробрасывал дождик.

Сырымбетова предположила, что Усольцевы могли подниматься в гору при хорошей погоде, а когда решили вернуться, она резко испортилась..

На какой маршрут отправились Сергей и Ирина Усольцевы

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась на прогулку в Кутурчинское Белогорье недалеко от поселка Кутурчин Красноярского края. Их целью была скала Буратинка.

По данным следствия, перед походом Усольцевы остановились на местной базе отдыха. Там находилась импровизированная карта окрестностей с обозначением основных природных достопримечательностей, в том числе гор Буратинка и Мальвинка. Кроме того, туристические тропы в тайге были промаркированы.

Однако даже наличие указателей не исключает возможности заблудиться. В этой местности есть не только привычные маршруты, но и старые лесовозные дороги, звериные тропы и другие ответвления. Человек может незаметно свернуть с основного пути, а затем не найти дорогу обратно.

По информации следствия, в день исчезновения семья вышла на маршрут примерно в 11:00. Последний известный сигнал одного из телефонов зафиксировали около 13:20–13:30. Предполагается, что к этому времени туристы могли подняться на высоту, где появилась сотовая связь. При этом определить точное местонахождение семьи по этому сигналу не удалось.

Несчастный случай или преступление: какие версии проверяют следователи

Основной версией исчезновения Усольцевых остается несчастный случай. Следствие допускает, что кто-то из взрослых мог получить травму, после чего остальные члены семьи не смогли самостоятельно выбраться из леса. Еще один возможный сценарий — переохлаждение. В конце сентября в горной местности уже могут резко меняться погодные условия, а наступление темноты осложняет передвижение.

Не исключается и нападение диких животных. Во время поисковых мероприятий специалисты неоднократно обнаруживали следы зверей. В районе Кутурчинского Белогорья обитают медведи, поэтому эту версию также проверяли.

Вместе с тем следователи не отказались от криминального сценария. Однако подтвержденных данных, позволяющих установить, что в отношении семьи было совершено преступление, пока нет.

Отдельное внимание привлекали обстоятельства подготовки к путешествию. По словам представителя СК, супруги заранее обсуждали поездку, но их представления об отдыхе могли различаться. Сергей выбирал маршрут, а Ирина, судя по изученным разговорам, рассчитывала на более комфортное времяпрепровождение.

Поиски Усольцевых продолжаются больше года

После исчезновения семьи к поискам подключились спасатели, полиция, добровольцы и местные жители. В масштабной операции участвовали около полутора тысяч человек. Специалисты обследовали лесные массивы, труднодоступные участки и окрестности предполагаемого маршрута, но обнаружить Усольцевых не удалось.

В 2026 году поисковые мероприятия возобновляли. В частности, спасатели, следователи и добровольцы обследовали пещеры Кутурчинского Белогорья, использовали квадроциклы и беспилотники. Тысячи аэрофотоснимков дополнительно анализировали с помощью нейросети. В июне к работе привлекли около 80 человек.

Следствие также продолжает изучать сведения от мобильных операторов. Эта информация может помочь установить, кто еще находился в районе исчезновения 28 сентября 2025 года и мог ли кто-то видеть семью перед походом или после него.

Шесть счетов Ирины Усольцевой неожиданно разблокировали

Пока следователи пытаются установить судьбу семьи, новые вопросы возникли вокруг финансовых обстоятельств исчезновения. В ноябре стало известно, что все шесть банковских счетов Ирины Усольцевой, которые ранее были заблокированы из-за налоговой задолженности в размере 6760 рублей, вновь стали доступны.

Как сообщали СМИ со ссылкой на данные, обнаруженные при проверке счетов, ограничения сняли после погашения долга. При этом кто именно внес деньги, неизвестно. По объяснению специалиста, разблокировка могла произойти после оплаты задолженности либо в связи с официальным признанием владелицы счетов умершей. Однако сведений о судебном решении, которым Ирину признали умершей, обнаружить не удалось.

Дополнительные вопросы вызвала регистрация номера женщины в мессенджере MAX. По данным публикации aif.ru, один из банковских счетов Ирины по-прежнему привязан к этому номеру. Кто воспользовался им для регистрации и связано ли это с погашением задолженности, не установлено.

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