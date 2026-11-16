Россиянка Мирра Андреева победила на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA — 2026, который прошел в американском Индиан-Уэллсе.

В финальном матче за престижный трофей 19-летней россиянке противостояла украинка Элина Свитолина. Встреча двух спортсменок длилась один час и 49 минут и закончилась в пользу Андреевой — она одержала победу со счетом 7:5, 6:3.

Успех на Итоговом турнире стал для Мирры первым в ее спортивной карьере. В этом году она дебютировала на соревнованиях в одиночном разряде и за все время не отдала соперницам ни одного сета.

Кроме того, Андреева стала второй россиянкой, которой покорился этот турнир: до нее в 2004 году выигрывала Мария Шарапова. Для Мирры этот год стал богатым на победы. В январе она удачно провела турнир WTA 500, сломив в финале сопротивление канадки Виктории Мбоко. Второй успех был в апреле — на соревнованиях в Линце Андреева взяла вверх над Анастасией Потаповой из Австрии.

Однако громкую победу 19-летняя теннисистка одержала в июне — в решающей встрече престижного турнира «Ролан Гаррос» во Франции Мирра выиграла спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую и впервые в карьере завоевала титул «Большого шлема».

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