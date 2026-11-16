Кремлевские куранты снова заработали после десятидневного техобслуживания

Кремлевские куранты вернулись к работе. Часы на Спасской башне остановили в полночь 6 ноября, чтобы провести плановое техобслуживание механизма, об этом предупреждали представители пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО) России. Но и в дни перерыва каждые 15 минут горожане и туристы слышали знакомый бой и мелодии — их включали в записи.

Кремлевские часы считаются старейшими в Европе. Устройство насчитывает тысячи деталей, а весит без колоколов порядка 25 тонн. Двигают механизм гири: энергия возникает, когда они медленно опускаются, и каждая тянет от 160 до 220 килограммов. Главный колокол башни — на 2160 килограммов.

В последний раз остановка случилась в 2020-м, когда звонницу пополнили колоколами. С тех пор набор из 12 новых и 11 старых четыре раза в сутки вызванивает гимн России и «Славься» Михаила Глинки в полной октаве. Крупнейший музыкальный колокол остался прежним — его отлили в Голландии в 1999-м, в диаметре он 1,3 метра и весит больше тонны. Среди новых лидер по массе — 850 килограммов, минимальный — около 36. Тяжелее всех колокол 1769 года, отбивающий часы — больше двух тонн.

Кроме того, часы на Спасской башне замирали в 2014-м во время реставрации, а также в 1999-м. Рекордное молчание в новейшей истории — 100 суток, он наблюдался в 1974 году.

Нынешний механизм трудится с 1767 года и держит звание самых старых действующих механических часов в Европе. Капитальное обновление они пережили в 1851-м, но и позже время от времени требовали вмешательства. В декабре 2014-го, когда реставрировали башню, цифры и стрелки освежили и покрыли сусальным золотом, провели проверку механизма, проверили, четыре циферблата обработали атмосферостойким составом.

Часы занимают три этажа башни — седьмой, восьмой и девятый. Каждый циферблат — 6,12 метра в поперечнике, цифры — 72 сантиметра. Часовая стрелка вытянута на 2,97 метра, минутная — на 3,38. Ровность хода держит маятник весом 32 килограмма, а каждые 15 минут отбивают колокола.

Тремя днями ранее в Москве завершили реставрацию дома архитектора Константина Мельникова в Арбатских переулках. Аналогов этому зданию из вписанных друг в друга цилиндров в мире нет.

Дом возводили из кирпича с необычной кладкой, деревянных щитов с песком и металлоконструкций из списанных трамвайных рельсов. Внутри — выверенная геометрия и восьмиметровая деревянная лестница. После 1930-х Мельникова лишили возможности заниматься архитектурой. Дом стал его единственным капиталом, а позже — музеем, согласно завещанию. Реставраторы восстановили все по дневникам и фотографиям.

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