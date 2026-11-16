«У тебя все получится»: как Холланд спас Зендею от паники на съемках «Одиссеи»

Зендея: Том Холланд помог мне справиться с волнением на съемках «Одиссеи»

Актриса Зендея призналась, что сильно переживала во время съемок в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», но поддержка близкого человека помогла преодолеть все страхи. Об этом она рассказала на спецпоказе проекта, пишет Super.ru.

Артистка заявила, что огромный размах картины, а также звездный состав и особенности рабочего процесса сказывались на ее состоянии. Тревогу усиливало осознание того, что любая ошибка могла дорого обойтись всей команде.

«Не хотелось стать человеком, который испортит этот дубль, особенно учитывая, что мы снимали на пленку IMAX», — сказала актриса.

Первый съемочный день дался Зендее с огромным трудом — она едва справлялась с напряжением. Но все изменилось, когда на площадке появился Холланд. Поддержка супруга помогла ей справиться с эмоциями.

«Помогло то, что Том пришел на съемочную площадку в тот день. Он стоял в уголке и говорил мне: «У тебя все получится, ты молодец“», — добавила актриса.

Холланд и Зендея познакомились в 2016 году на съемках проекта «Человек-Паук: Возвращение домой». На тот момент между актерами завязались теплые дружеские отношения, хотя Том уже тогда испытывал к ней сильные чувства. Долгие годы звезды опровергали слухи о романе, но в 2021 году пару застали целующимися.

Вскоре они перестали делать вид, что их связывает только дружба, но призывали общественность не превращать их жизнь в шоу. В 2025 году мир узнал о помолвке — на церемонии премии «Золотой глобус» внимание журналистов привлекло роскошное кольцо на пальце Зендеи. Позже предложение подтвердил и сам Том.

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