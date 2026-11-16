Самый ожидаемый подарок: сколько российских компаний выплатят годовые премии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 176 0

Часть организаций планируют премировать всех сотрудников, другие порадуют работников выборочно.

Сколько российских компаний выплатят годовые премии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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SuperJob: каждая третья российская компания выплатит годовые премии

Одно из трех российских предприятий выплатит годовые премии: 24% организаций — всем сотрудникам, еще 14% — конкретным работникам или отделам выборочно. Не настроены на щедрость 32% компаний, еще 30% пока не определились. Соответствующие данные приведены в исследовании сервиса SuperJob, с которым ознакомились журналисты РИА Новости.

Из результатов опроса следует, что ждут годовую премию 36% трудоустроенных россиян, годом ранее таких было 40%. О том, что в их компаниях подобных бонусов не бывает, сообщили 32% респондентов. Финансовыми трудностями начальства отсутствие выплаты оправдали 13%, иную причину назвали 8%, не определились с ответом 11%.

Чаще на премию рассчитывают молодые люди до 35 лет — 42% против 33–36% у старшего поколения. Среди тех, чей доход не превышает 100 тысяч рублей, надеются на выплату 32%, среди зарабатывающих больше — 35–36%.

По данным исследования, накопления пополнят премией 15% тех, кто ее ждет, закроют кредиты и долги — 14%. Отпуск и путешествия оплатят 13%, расходы семьи — 11%, собственные нужды — 8%, подарки — 7%. В образование или ремонт вложатся по 5% респондентов.

Откладывать премию мужчины намерены вдвое чаще женщин — 20% против 10%. Женщины же чаще относят такие выплаты к текущим тратам: 6% против 2% у мужчин.

Чтобы зарабатывать больше и не беспокоиться о размере премии, самое время обратить внимание на профессии будущего. В ближайшие десять лет инженеры, квалифицированные рабочие, медики и эксперты по кибербезопасности останутся в числе самых востребованных.

Спрос сохранится на технических специалистов, включая инженеров и конструкторов, а также на токарей, слесарей, электриков и сварщиков. Работодатели будут отдавать предпочтение кандидатам с широким кругозором, способным совмещать несколько компетенций.

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