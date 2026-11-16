Курс на ЗОЖ: в каких регионах России люди тщательнее заботятся о здоровье

РИА Новости: Дагестан и Чечня возглавили рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ

Результаты десятого по счету рейтинга регионов по приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ) подвели РИА Новости. Первые строчки заняли Дагестан и Чечня, на третьем месте — Ингушетия, следом идут Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Замыкают список Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край и Хакасия.

Лидерство северокавказских регионов эксперты оправдали низкими продажами табачной продукции и меньшей заинтересованностью в спиртном, а также значительным количеством увлекающихся спортом и немногочисленностью работников вредных производств. Москва заняла шестое место, Санкт-Петербург — седьмое.

В основе рейтинга девять основных показателей: процент занимающихся физкультурой и разными видами спорта, торговля табаком, потребление алкоголя, алкогольная зависимость и наркомания, «пьяные» преступления, доля занятых на вредных и опасных работах. По сравнению с прошлым годом методику расширили.

Показатели рассчитывали на одного взрослого, часть данных усреднили за три года. Каждый показатель получал балл от 1 до 100, итоговый — среднее арифметическое. Использовались данные Росстата, МВД, Минспорта, Минздрава и Национального научного центра компетенций (ННЦК) в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

По данным Минспорта, за 2025 год регулярно тренировались 63,8% россиян — на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2024-м. Лидеры — Пензенская область (74,3%), Крым и Сахалинская область (по 71,4%), Краснодарский край (70,4%).

Легальные продажи сигарет на одного человека в 2025-м составили 1404 штуки — на 3% больше, чем годом ранее. Самый курящий регион — Магаданская область (2973 сигареты), самый некурящий — Ингушетия (46). Потребление алкоголя (учитывалась доля чистого спирта) на человека в среднем по РФ составило 9,9 литра. В 28 регионах показатель оказался не выше общероссийского.

Стремление россиян к ЗОЖ привело к протеиновому буму: за три года ассортимент вырос в пять раз. Однако, предупреждают диетологи, такие продукты часто калорийнее обычных, а избыток белка может навредить почкам. Для снижения веса нужен дефицит калорий, а не модные батончики. Еще лучше, если процесс контролирует врач и дает только необходимые назначения.

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