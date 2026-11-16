Вечер памяти рэпера Lil Peep в Санкт-Петербурге обернулся поножовщиной

Один человек пострадал в результате поножовщины возле Дома культуры в Санкт-Петербурге, где проходила вечеринка в память о рэпере Lil Peep, его доставили в больницу. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Мероприятие собрало в основном молодежь. Инцидент случился под конец вечера: один из участников вышел на улицу, где на него и было совершено нападение — он получил несколько ударов ножом. Преступник скрылся с места происшествия.

Мотивы остаются неизвестными — свидетель не рассказал, что побудило нападавшего нанести увечья. После ранения мужчина зашел в здание и сел на лавку, где ему пытались оказать необходимую помощь. Позже его госпитализировали.

Ударивший участника концерта пока не задержан. К Дому культуры подъехали сотрудники полиции, которые осмотрели территорию и провели опрос присутствовавших на мероприятии. Правоохранители предположили, что участники вечера снова соберутся, однако к этому времени молодые люди уже расходились по домам.

Американский Рэпер Lil Peep (настоящее имя - Густав Элайджа Ар) умер в 2017 году на пике популярности от передозировки медикаментозными препаратами. Музыкант умер в возрасте 21 года. Необычный жанр, в котором звезда исполнял свои треки, считался новшеством. Поклонники этого жанра считают исполнителя «отцом» так называемого эмо-рэпа – направления, которое соединило хип-хоп, эмо, поп-панк и альтернативный рок.

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