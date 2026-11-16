Мамонт под микроскопом: находка из Арктики рассказала ученым о прошлом бактерий

Гончаров рассказал о древних бактериях в тканях найденного в Арктике мамонта

Якутская находка 2012 года — туша взрослой самки мамонта с Малого Ляховского острова — дала исследователям материал для изучения древней микробиоты. Об этом журналистам РИА Новости рассказал руководящий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров.

В тканях животного, включая содержимое пищеварительного тракта, обнаружились энтерококки. Для млекопитающих эти бактерии — обычная часть кишечной флоры. Гончаров отметил: вреда они не несут, а некоторые их разновидности даже идут на пользу — из них делают пробиотики, поддерживающие иммунитет и здоровье кишечника.

Возраст микроорганизмов, как полагают ученые, совпадает с возрастом самой туши — около 28 тысяч лет. Это значит, что микробы, свойственные мамонтовой тундростепи, дожили с плейстоцена до наших дней.

«Эти бактерии встречаются и сегодня, но в некоторых случаях удается найти генотипы — разновидности, которые не похожи на современные. Исследование их геномов дает возможность изучать эволюцию современных видов микроорганизмов, в том числе потенциально опасных для человека», — заявил Гончаров.

Отдельно эксперт остановился на Enterococcus faecium — этот микроб нередко виновен в инфекциях, которые пациенты подхватывают в стационарах. Сравнивая древние образцы с нынешними, специалисты надеются понять, откуда взялись современные штаммы. Гончаров подчеркнул, что работа продолжается, а исследователи ждут «интересных» результатов.

Возможно, однажды не только бактерии, но и сами мамонты вернутся на землю. Весной американская компания Colossal Biosciences успешно вывела здоровых цыплят из полностью искусственного яйца.

Инженеры создали оболочку, воссоздающую условия настоящего яйца. В конструкции использовали 3D-печатный каркас и силиконовую мембрану с микропорами для газообмена, что позволило обойтись без подачи чистого кислорода.

Эмбрионы извлекали из обычных яиц на ранней стадии и перемещали в капсулы, где через 18 дней вылуплялись птенцы. Технология станет ключевой для воссоздания вымершей гигантской моа и может помочь в сохранении других исчезающих видов птиц.

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