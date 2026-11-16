Без БАДов и бургеров: Газманов раскрыл секрет крепкого здоровья

Олег Газманов заявил, что не принимает БАДы и поддерживает здоровье зарядкой

Секрет крепости духа и здоровья народного артиста России Олега Газманова кроется в физических упражнениях и зарядке. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».

Исполнитель без колебаний ответил, что обходится без биологически активных добавок –коллаген тоже не входит в его рацион. Певец заявил, что его организм пока не нуждается в подобных препаратах.

«Я не скажу, что я пью коллаген, БАДы. Наверное, у меня еще есть запас по здоровью, потому что, если я почувствую, что мне не помогают физическое упражнение и зарядка, я буду пить БАДы и коллаген. А так, пока я укрепляю колени всякими прыжками», — сказал он.

Рассуждая о питании, Газманов подчеркнул, что является противником бургеров. Ключевым фактором здоровья артист считает сочетание воли и осознанности. По его словам, без них нельзя построить крепкий организм.

«Вопрос здоровья — это вопрос воли и вопрос мозгов. Если мозгов у тебя нет, то тебе не помогут БАДы. <…> Это над понимать, потому что в интернете очень много сообщений, которые от всего излечивают», — пояснил певец.

Исполнитель уточнил, что человек, который хочет улучшить свое здоровье, должен уметь фильтровать информацию, полученную извне.

Кроме того, он поспорил с известной поговоркой «В здоровом теле здоровый дух». Он добавил, что именно дух помогает сформировать здоровое тело, тогда как унаследованную физическую форму можно растерять.

Олег Газманов прославился не только благодаря своему творчеству, но и акробатическим этюдам во время концертов. В его сценический образ прочно вошли сальто и ряд других гимнастических элементов. Из-за этого артиста не раз пародировали в юмористических передачах. Сейчас певец редко исполняет трюки на сцене, так как не хочет, чтобы его шоу превращались в цирк.

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