Группа «Дискотека Авария» включала живую курицу в райдер на пике славы
У птицы были свои творческие задачи — она даже выходила на сцену!
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Life.ru: живая курица была в райдере «Дискотеки Авария» и выходила на сцену
После того как песня «Яйца» стала популярной, группа «Дискотека Авария» добавила в райдер необычный пункт: организаторов больших концертов просили найти живую курицу. Птица была частью сценического номера. Об этом журналистам Life.ru рассказали участники коллектива Алексей Рыжов и Алексей Серов.
«Она танцевала на сцене вместе с нами — как могла!» — заявили артисты.
Сейчас требования к организаторам куда скромнее: чай, вода, кефир и отпариватель. По сравнению с некоторыми звездами, коллектив группы «Дискотека авария» ну очень скромен. Зато партнеров по сцене исполнители по-прежнему выбирают тщательно.
Отвечая на вопрос, кому бы они доверили ремейк композиции «Яйца», Рыжов и Серов ответили так: из молодых исполнителей они бы доверили свой материал комедийному рэперу Sqwoz Bab (настоящее имя Марат Мингазов. — Прим. ред.). По мнению солистов группы «Дискотека Авария», трек мог бы ему подойти, если удастся сохранить настроение оригинальной версии.
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