Открытый Кубок ШОС собрал гимнасток из шести стран

Три дня на пределе возможностей и борьбы за каждую сотую балла. В Москве завершился первый Открытый кубок ШОС по художественной гимнастике. На ковре — юниорки из шести стран. По-настоящему особенным этот турнир сделала судейская система. Выступления оценивали по регламенту Международной ассоциации «Небесная грация».

В этих правилах ценят природную пластику и дают надбавки за уникальные элементы. Чтобы работать на таком уровне, все судьи заранее прошли специальную подготовку и сдали экзамен. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

«Эмоции зашкаливают. Здесь несколько залов: разминаются кубинские гимнастки, рядом растягиваются наши, в соседнем помещении — белорусская сборная групповых упражнений. Чуть дальше — зона объятий и последних приготовлений перед соревнованиями», — рассказал Балдин.

Здесь у каждого свои традиции и талисманы — команда из Сербии с россыпью игрушек.

«Это наши игрушки, с ними мы чувствуем себя комфортнее, они приносят нам удачу уже не первый год», — поделилась гимнастка сборной Сербии Ана Угрица.

К выходу на ковер готовится юниорская сборная России из Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Девиз мушкетеров и в бой — яркое, дерзкое выступление под музыку Пер Гюнт — сложные броски, смена ритма. У зрителей дух захватывает. Это работа тренера Дарьи Пироговой, хореографа Вероники Шатковой и постановщика Виктории Бородиной.

Благодаря упорной работе и советам олимпийской чемпионки Алины Кабаевой за выход с пятью лентами — золото. Упражнение завораживает зрителя и производит впечатление на судей, потому что каждая деталь важна.

«На перевороте или на колесе вы должны натягивать, чувствовать ленту под ногой и на ощущениях отпускать ее, понимаешь? Не просто делать, а на ощущениях», — объяснила ученицам олимпийская чемпионка, президент международной Ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Перед выходом на ковер олимпийская чемпионка всегда рядом и настраивает спортсменок на победу. Алина Кабаева видит каждый шаг своих гимнасток, ловит каждый взгляд. В итоге молодая команда берет сразу второе место в многоборье. В финалах отдельных видов — серебро за упражнение с пятью мячами.

«Мы хотим сказать большое спасибо Алине Маратовне за работу с нами, за ценные советы. Мы вас очень любим», — сказала гимнастка юниорской сборной России Дарья Хорошилова.

Первое место в многоборье у сборной Белоруссии — у них сильная школа подготовки, и поэтому хорошие результаты на соревнованиях.

«Уникальность направления правил Ассоциации „Небесная Грация“ именно в том, что это заставляет немножко больше и творчески посмотреть на упражнения. А вторая уникальность в том, что заставляет где-то больше проходить именно через физические возможности человека», — отметила главный тренер национальной команды Белоруссии по художественной гимнастике Любовь Черкашина.

На этих состязаниях планка выше: они проходят по правилам не Международной федерации, а международной Ассоциации «Небесная грация» — за сложнейшие элементы — такие, как знаменитая «капелька» Кабаевой, например, — дополнительные баллы.

«Эти правила отличаются от Международной федерации гимнастики. Здесь можно сделать больше элементов по наивысшей стоимости. На самом деле у спортсменки есть все возможности выбрать тот свой элемент, который она может сделать хорошо, и он будет стоить дорого. То есть риск будет оправдан. Мы ни в коем случае не соревнуемся с Международной федерацией гимнастики. Это просто еще одна площадка для развития художественной гимнастики. И это здорово, это хороший опыт. То есть одно дело в теории, а другое дело на практике посмотреть, как работают эти правила. И мы хотим сейчас тоже предложить Международной федерации гимнастики что-то взять из этих правил и сделать нашу художественную гимнастику еще более зрелищной и красивой», — сказала олимпийская чемпионка, президент международной Ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Выступления по этим правилам делают гимнастику ярче. Маргарита Журович из Белоруссии рискнула изменить программу и не прогадала — «капелька» снова на ковре.

«По правилам FIG в основном все делают одни и те же, ну, что подороже, что полегче, а по „Небесной Грации“ появились новые, сложные, дорогие элементы, которые гимнастки тоже вставляют в свои упражнения специально для того, чтобы заработать оценку», — отметила гимнастка сборной Белоруссии Маргарита Журович.

Для судей проводят онлайн семинары, где подробно рассказывают об этой системе оценок. Потом — экзамен на сертификат.

«Мы проходили обучение, готовились, сдали экзамен, чтобы судить по правилам Ассоциации. Сербские гимнастки добавили в выступление несколько новых элементов», — рассказала судья соревнований, тренер сборной Сербии Милена Релин Татич.

Все, о чем говорят в процессе обучения, судьи потом видят на ковре. В личном многоборье максимальная сумма баллов у российской гимнастки Александры Кирюшиной, еще у нее два золота в финале в упражнениях с обручем и лентой.

Две золотые медали за мяч и булавы в финалах отдельных видов еще у одной представительницы России — Марии Тарасиковой

Впереди международный турнир «Кубок «Небесная грация» в Ташкенте. Он стартует в начале декабря и тоже пройдет по правилам Ассоциации. Будет еще больше ярких выступлений и сильных конкурентов.

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