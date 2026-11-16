«Малинки» снова в топе: «Дискотека Авария» объяснила, как зумеры полюбили их хит

Зумеры сделали песни группы «Дискотека Авария» «Малинки» новым интернет-хитом

Песня группы «Дискотека Авария» «Малинки», покорившая слушателей «нулевых», переживает вторую волну популярности — теперь ее активно продвигают зумеры. Об этом Life.ru рассказали участники коллектива Алексей Серов и Алексей Рыжов.

По словам музыкантов, молодежь сама раскрутила отрывок их композиции, превратив ее в новый интернет-хит. Исполнители подчеркнули, что тренды на известные в прошлом треки сегодня возникают стихийно.

«Иногда все происходит вообще без твоего участия: зумеры сами выбирают какой-то фрагмент старой песни и делают популярным в своих кругах. Так, например, завирусилась наша песня «Малинки“», — пояснили артисты.

При этом группа не останавливается на достигнутом и ищет новые способы достучаться до молодежи. Одним из них стал совместная композиция с исполнителем Vonamour. Рыжов и Серов отметили, что трек пришелся по душе зумерам, и группа намерена и дальше работать вместе с современными певцами.

Изначально песня «Малинки» родилась в 1995 году, но настоящий всплеск популярности случился только спустя 11 лет — после выхода версии с певицей Жанной Фриске. Трек моментально покорил чарты, а сказочный клип про Белоснежку посмотрели миллионы зрителей и принес артистам главные музыкальные премии России.

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