Стояли насмерть под Москвой: как панфиловцы сражались у Дубосеково

Герои спецоперации вместе со всей страной сегодня вспоминают события 16 ноября 1941-го. Легендарный подвиг Панфиловской дивизии, которая остановила противника в нескольких километрах от Москвы. 28 гвардейцев приняли на себя удар танковой армады, зная, что шансов почти нет. Но они не дрогнули. Бой у разъезда Дубосеково длился несколько часов.

Враг был разбит, а подвиг панфиловцев стал символом стойкости всей страны. Корреспондент «Известий» Захар Акопов побывал в Казахстане и Подмосковье, чтобы собрать свидетельства той осени.

Человека, который осенью сорок первого смотрел в этот бинокль, бойцы называли Батя, а благодарность писали на стенах Рейхстага. Семейную реликвию бережно хранит и с гордостью показывает внучка легендарного Героя Советского Союза Ивана Панфилова. Здесь же, в алматинском музее, собраны артефакты тех, кто насмерть стоял под Москвой.

Бойцы дивизии — русские, казахи, киргизы, украинцы. Их в спешке собрали в Алма-Ате и Фрунзе, нынешнем Бишкеке. Вчерашних колхозников, педагогов и рабочих.

В 1941 году именно здесь проходила дорога — прямой путь к Волоколамскому шоссе, к которому пробивались немцы. Погода 85 лет назад была не то что сейчас: много снега, а земля промерзла так, что по ней свободно шли танки.

316-я дивизия была растянута на большом участке. Немцы имели многократное превосходство в живой силе. При поддержке авиации и гусеничной техники они утюжили позиции панфиловцев. О силе взрывов говорит винтовка Мосина. Недавно ее принесли в Волоколамский музей посетители.

«Взрывом отнесла винтовку. Она находилась в лесу и росла вместе с деревом», — рассказала заведующая музеем героев-панфиловцев Татьяна Наконечная.

Один из самых ожесточенных боев развернулся в районе Дубосеково 16 ноября.

«В результате горячей схватки девять танков противника были подбиты, три сожжены, а остальные, не выдержав упорного сопротивления смельчаков, повернули обратно».

Это цитата из заметки фронтового корреспондента Иванова, которая вышла в газете «Известия» 19 ноября 1941 года. Так история сопротивления постепенно начала превращаться в легенду о подвиге героев-панфиловцев.

Двадцать восемь солдат, как считалось, посмертно одновременно удостоены звания Героя Советского Союза — единичный случай за всю войну. Их подвиг стал примером для народа. Уже спустя время оказалось — несколько человек остались в живых: кто-то попал в госпиталь, кто-то в плен. Такие нестыковки породили волну попыток перечеркнуть героизм и оспорить достоверность боя.

«Постановка под сомнение самого факта этого события, безусловно, является одной из очевидных, ожидаемых информационных кампаний против России. Бой был, его параметры, ход событий совпадают с документальной основой», — сказал заместитель директора Департамента науки и образования РВИО Владимир Носков.

Свою точку в спорах вокруг подвига десять лет назад поставило и кино. «28 панфиловцев» — картина, деньги на которую собирали всей страной. Для ее создателей это была не просто съемка, а дело чести.

«История фильма, она настолько удивительная, как это все появилось на свет. Как из нуля выросло по инициативе людей, что это краудфандинговый сбор», — сказал сценарист и продюсер военной драмы «28 панфиловцев» Андрей Шальопа.

Последним, не из 28, а из всех панфиловцев ушел Владимир Бурцев в июле этого года. За несколько месяцев до этого благодаря сюжету «Известий» он впервые 9 мая побывал на Параде. Слова ветерана, прошедшего войну, звучат как обращение к нынешним и будущим поколениям.

«Живите столько, сколько пока не надоест», — сказал он.

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