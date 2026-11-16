Усольцевы чинили крышу в гараже за день до поездки в красноярскую тайгу
Следствие отвергет версию о спланированном побеге семьи.
Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
СК: Сергей Усольцев чинил крышу гаража за день до похода и строил рабочие планы
Пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы накануне исчезновения строили планы и не отменяли важные встречи. Об этом журналистам РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета (СК) России Яна Сырымбетова.
Прежде в прессе и соцсетях появлялась информация, будто семья могла сбежать из страны из-за финансовых обязательств Сергея Усольцева. Однако, по словам Сырымбетовой, мужчина за день до поездки ремонтировал крышу в гараже, что ставит версию под сомнение.
«К вопросу о побеге: Сергей Усольцев накануне чинил в гараже крышу. Он строил на работе планы, планировал предстоящую неделю. Что он, что Ирина не отменяли важные встречи», — подчеркнула она.
Кроме того, на октябрь 2025 года у семьи были намечены и другие поездки. Как уже отмечала Яна Сырымбетова, никто из близких не вспоминал о подозрительном поведении членов семьи, которое могло бы свидетельствовать о намерении скрыться.
Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Активная фаза поисков завершилась в октябре из-за снегопадов, но работа продолжилась точечно. Весной 2026-го спасатели, следователи и добровольцы обследовали пещеры Кутурчинского Белогорья, применяли квадроциклы и дроны, а нейросеть проанализировала более 20 тысяч аэрофотоснимков. В июне–июле также следов семьи обнаружить не удалось.
Приоритетной остается версия несчастного случая, но и криминал следствие не исключает. Среди возможных сценариев — травмирование, замерзание и нападение диких животных. У семьи с собой была собака, по мнению поисковиков, она могла привлечь медведя. Во время поисков специалисты не раз натыкались на следы хищников.
Ранее Сырымбетова упоминала, что в день исчезновения семьи погода в горах резко ухудшилась. На видео свидетеля заметно, что в 18:00 небо было густо затянуто облаками. В горах условия меняются непредсказуемо. Туристы, вернувшиеся в тот день с Буратинки, рассказывали, что наверху моросил дождь. Возможно, Усольцевы смогли подняться в гору при хорошей погоде, а когда решили вернуться, она резко испортилась.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 16 нояб
- В СК рассказали, что могло помешать Усольцевым вернуться из гор
- 15 нояб
- «Они бегут за мной»: житель Хакасии пропал после странного звонка матери
- 13 нояб
- Номер ожил спустя год: сын пропавшей Усольцевой объяснил странную активность телефона
- 12 нояб
- Два телефона не спасли? В деле Усольцевых обнаружилась новая загадка
- 10 нояб
- Путь в один конец? Какой маршрут изучал Усольцев перед исчезновением
- 10 нояб
- Надежда есть? СК ищет свидетелей исчезновения Усольцевых по данным сотовых операторов
- 8 нояб
- «Воскресли» из небытия: счета пропавшей Усольцевой внезапно разблокировали
- 8 нояб
- Криминальный сценарий: экс-спасатель объяснил, почему тела Усольцевых могут никогда не найти
- 6 нояб
- Никаких признаков побега: следователи рассказали о планах Усольцевых
- 5 нояб
- «Там живут бродяги»: в месте исчезновения Усольцевых могли находиться опасные личности
Читайте также
74%
Нашли ошибку?