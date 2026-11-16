Усольцевы чинили крышу в гараже за день до поездки в красноярскую тайгу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Следствие отвергет версию о спланированном побеге семьи.

Почему следствие отвергает версию о побеге семьи Усольцевых

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

СК: Сергей Усольцев чинил крышу гаража за день до похода и строил рабочие планы

Пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы накануне исчезновения строили планы и не отменяли важные встречи. Об этом журналистам РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета (СК) России Яна Сырымбетова.

Прежде в прессе и соцсетях появлялась информация, будто семья могла сбежать из страны из-за финансовых обязательств Сергея Усольцева. Однако, по словам Сырымбетовой, мужчина за день до поездки ремонтировал крышу в гараже, что ставит версию под сомнение.

«К вопросу о побеге: Сергей Усольцев накануне чинил в гараже крышу. Он строил на работе планы, планировал предстоящую неделю. Что он, что Ирина не отменяли важные встречи», — подчеркнула она.

Кроме того, на октябрь 2025 года у семьи были намечены и другие поездки. Как уже отмечала Яна Сырымбетова, никто из близких не вспоминал о подозрительном поведении членов семьи, которое могло бы свидетельствовать о намерении скрыться.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Активная фаза поисков завершилась в октябре из-за снегопадов, но работа продолжилась точечно. Весной 2026-го спасатели, следователи и добровольцы обследовали пещеры Кутурчинского Белогорья, применяли квадроциклы и дроны, а нейросеть проанализировала более 20 тысяч аэрофотоснимков. В июне–июле также следов семьи обнаружить не удалось.

Приоритетной остается версия несчастного случая, но и криминал следствие не исключает. Среди возможных сценариев — травмирование, замерзание и нападение диких животных. У семьи с собой была собака, по мнению поисковиков, она могла привлечь медведя. Во время поисков специалисты не раз натыкались на следы хищников.

Ранее Сырымбетова упоминала, что в день исчезновения семьи погода в горах резко ухудшилась. На видео свидетеля заметно, что в 18:00 небо было густо затянуто облаками. В горах условия меняются непредсказуемо. Туристы, вернувшиеся в тот день с Буратинки, рассказывали, что наверху моросил дождь. Возможно, Усольцевы смогли подняться в гору при хорошей погоде, а когда решили вернуться, она резко испортилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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