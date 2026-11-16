Встречу лидеров России, США и КНР подтвердили в Пекине

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина состоятся 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщили в пресс-службе китайского МИД.

«Пресс-секретарь министерства иностранных дел объявляет: 19 ноября в Шэньчжэне председатель Си Цзиньпин проведет саммит Китай — Россия — США с участием президента Владимира Путина и президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Встреча лидеров трех стран состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18–19 ноября. Других подробностей предстоящих переговоров в китайском внешнеполитическом ведомстве не привели.

Ранее встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о достижении договоренности о проведении переговоров в трехстороннем формате.

Газета The New York Post писало, что главы государств планируют обсудить вопросы, связанные с контролем над ядерным оружием, а также иранскую проблему и ситуацию вокруг КНДР. При этом стороны не собираются поднимать тему украинского конфликта.

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