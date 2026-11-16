Встречу лидеров России, США и КНР подтвердили в Пекине

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Встреча глав государств пройдет на полях саммита АТЭС.

Когда встретятся Путин, Трамп и Си Цзиньпин

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина состоятся 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщили в пресс-службе китайского МИД.

«Пресс-секретарь министерства иностранных дел объявляет: 19 ноября в Шэньчжэне председатель Си Цзиньпин проведет саммит Китай — Россия — США с участием президента Владимира Путина и президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Встреча лидеров трех стран состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18–19 ноября. Других подробностей предстоящих переговоров в китайском внешнеполитическом ведомстве не привели.

Ранее встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о достижении договоренности о проведении переговоров в трехстороннем формате.

Газета The New York Post писало, что главы государств планируют обсудить вопросы, связанные с контролем над ядерным оружием, а также иранскую проблему и ситуацию вокруг КНДР. При этом стороны не собираются поднимать тему украинского конфликта. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Маткапитал увеличат почти на 7%: сколько получат семьи в 2027 году
7:00
Штурмовики отработали тактику противодействия дронам. Лучшее видео из зоны СВО
6:45
Артиллерия и «Тосочка» поразили позиции операторов вражеских БПЛА
6:43
Пару австралийцев забыли на колесе обозрения — ночью и на высоте 36 метров
6:30
Стояли насмерть под Москвой: как панфиловцы сражались у Дубосеково
6:26
Трусова стала призером этапа Гран-при по фигурному катанию в США

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Без БАДов и бургеров: Газманов раскрыл секрет крепкого здоровья
Самый ожидаемый подарок: сколько российских компаний выплатят годовые премии
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео