ВСУ ударили по Крымскому мосту — движение транспорта временно ограничено

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 120 0

Ситуацию прокомментировал глава региона Сергей Аксенов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение транспорта временно остановлено до середины дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

«Держу ситуацию на личном контроле», - написал Сергей Аксенов, обратившись к жителям полуострова и попросив их доверять исключительно официальным источникам информации.

Он также напомнил, что в регионе, между Крымом и портом «Кавказ», действует паромное сообщение. Узнать расписание можно, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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