ВСУ ударили по Крымскому мосту — движение транспорта временно ограничено
Ситуацию прокомментировал глава региона Сергей Аксенов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение транспорта временно остановлено до середины дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.
«Держу ситуацию на личном контроле», - написал Сергей Аксенов, обратившись к жителям полуострова и попросив их доверять исключительно официальным источникам информации.
Он также напомнил, что в регионе, между Крымом и портом «Кавказ», действует паромное сообщение. Узнать расписание можно, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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