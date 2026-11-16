В Европе недовольные грядущими переговорами России, США и Китая

В Китае вслед за Россией подтвердили проведение трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Она состоится 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

В нашем МИД сообщили, что сейчас и другие члены организации запрашивают контакт на высшем уровне с президентом России. Также стало известно, что восемь стран поддержали заявку Москвы на председательство.

До начала саммита остается два дня. И европейская пресса уже явно заволновалась в связи с исторической встречей лидеров России, Китая и США.

Financial Times называет эти переговоры поворотным моментом, способным изменить нынешнее мироустройство. Какие-то издания сравнили их с Ялтинской конференцией. А вот некоторые политики стран ЕС на грядущий саммит отреагировали нервно. Глава польского МИД возмутился, что европейцев туда не пригласили.

«Я считаю, что это необоснованно возводит Россию в ранг глобальной сверхдержавы, которой она давно не является. Это должна быть трехсторонняя встреча с участием Китая, США и Евросоюза, в которой позиция Китая будет согласована с позицией ЕС», — сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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