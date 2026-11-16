Незначительные повреждения: в Кремле прокомментировали атаку на Крымский мост

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 23 0

ВСУ ударили беспилотниками по транспортной артерии через Керченский пролив.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Песков: после атаки на Крымский мост идет оценка незначительных повреждений

Сообщение по Крымскому мосту продолжается, несмотря на атаку ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

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