Незначительные повреждения: в Кремле прокомментировали атаку на Крымский мост
ВСУ ударили беспилотниками по транспортной артерии через Керченский пролив.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Песков: после атаки на Крымский мост идет оценка незначительных повреждений
Сообщение по Крымскому мосту продолжается, несмотря на атаку ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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