Украину не обойдут: чего ждать от переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Конфликт на Украине могут обсудить на встрече лидеров России, США и Китая

Вопрос украинского конфликта, вероятно, станет одной из тем предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение политолог Александр Дудчак высказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, трехсторонний формат дает лидерам возможность обсудить сразу несколько крупных международных проблем и наметить возможные пути их решения.

«Есть, по слухам, информация о том, что вопросы Украины, может, даже они будут обсуждаться напрямую. Но Украина — это проблема в контексте общей архитектуры безопасности всего мира. Поэтому все равно, напрямую или косвенно, вопрос будет подниматься. Скорее всего, все равно его не обойдут», — отметил Дудчак.

Политолог добавил, что у каждой из трех стран есть собственное видение будущего. При этом он считает позиции России и Китая по ряду вопросов более близкими, чем позиции Москвы и Вашингтона или Пекина и Вашингтона.

«У каждой из сторон есть свое мнение, свое видение будущего. И в данном случае, наверное, позиции России и Китая более близкие, чем России и США или Китая и США», — сказал эксперт.

Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Проведение переговоров подтвердили МИД КНР и Белый дом. Согласно графику американского президента, встреча пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa и начнется в 14:30 по местному времени, или в 09:30 по московскому.

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