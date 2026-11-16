«Три крупнейшие страны»: почему Трамп заинтересован во встрече с лидерами России и Китая

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 41 0

Переговоры мировых держав запланированы на 19 ноября в Шэньчжэне.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; ©РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Политолог Дудчак: США интересна встреча с РФ и КНР из-за их военной мощи

Президент США Дональд Трамп заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку речь идет о переговорах лидеров трех крупнейших стран мира. Об этом политолог Александр Дудчак рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Это лидеры мирового масштаба. Это три крупнейшие страны с точки зрения военной мощи, экономической, с любой точки зрения», — отметил эксперт.

По словам Дудчака, дополнительные причины заинтересованности Трампа можно искать, однако сама встреча в таком составе уже имеет большое значение.

«Сама по себе встреча в таком формате важна для всех участников», — подчеркнул он.

Политолог предположил, что американскому президенту выгоднее лично участвовать в трехсторонних переговорах, чем наблюдать за отдельными контактами Москвы и Пекина.

«Конечно, Трамп бы предпочел встречаться втроем, чем смотреть, как отдельно встречаются лидеры Китая и России. Наверняка они еще и отдельно пообщаются, но тем не менее ему тоже интересно поучаствовать в этом мероприятии», — сказал Дудчак.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Согласно опубликованному графику президента Соединенных Штатов, переговоры должны пройти в гостиничном комплексе Kylin Villa и начаться примерно в 09:30 по Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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