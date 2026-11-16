ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким

Основатель маркетплейса Wildberries и руководитель объединенной компании RWB Татьяна Ким попала под санкции ЕС. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

«Европейские санкции в отношении Татьяны Ким не окажут влияния на работу RWB и компаний, входящих в ее экосистему, так как компания не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС», — заявили в сообщении ведомства.

При этом все сервисы Wildberries и других компаний группы RWB будут функционировать в привычном режиме. В пресс-службе компании подчеркнули, что и клиенты, и партнеры не заметят никаких изменений, связанных с ограничениями.

Татьяна Ким (в период замужества до 2024 года носила фамилию Бакальчук) — российская предпринимательница, одна из основательниц и генеральный директор Wildberries (с 2024 года — в составе RWB), родилась 16 октября 1975 года в Грозном.

Она известна тем, что повлияла на развитие онлайн-торговли: разработала инфраструктурную модель, которая стала стандартом для отрасли. В июне 2026 года стало известно, что Ким встала во главе Комитета по цифровым платформам при Российском союзе промышленников и предпринимателей. В конце августа 2026 года Forbes оценил ее состояние в пять миллиардов долларов — тогда она в пятый раз возглавила список 20 самых богатых женщин России.

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