«Секрет, подождите»: Ирина Круг заинтриговала новой песней с SHAMAN

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 217 0

Певица осталась под большим впечатлением от их совместной работы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Ирина Круг записала дуэт с SHAMAN

Певица Ирина Круг записала совместную композицию с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN. О новой творческой работе артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».

По словам исполнительницы, музыкант не только написал для них песню, но и сумел удивить ее своими человеческими и профессиональными качествами.

«Мне вообще он нравится как человек, вообще его подход к делу, как он общается. Я под впечатлением, обожаю его вообще. Вот Ярослава надо прям знать. Когда ты его узнаешь, это просто сумасшедший человек, обаятельный, привлекательный. Его голос, его вся эта энергия, его талант — это просто все заряжает», — поделилась певица.

Премьера новой композиции состоится в ближайшее время. Однако раскрывать подробности будущего релиза Ирина Круг пока не спешит.

«Секрет, подождите», — отметила певица.

Это не первая работа SHAMAN с Ириной Круг. Ранее он выступил автором и продюсером дуэта исполнительницы с музыкантом Никитой Осиным. Артисты представили песню «Без тебя», посвященную утраченной любви.

Как отмечал SHAMAN, при работе над композицией он стремился объединить два контрастных вокала — низкий мужской и проникновенный женский. По словам артиста, результат превзошел все ожидания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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