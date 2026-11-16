Выступление Баскова в МГИК было сорвано из-за внезапной эвакуации

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Артист должен был спеть со студентами Ларисы Долиной.

Выступление Баскова в МГИК было сорвано из-за эвакуации

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Концерт народного артиста России Николая Баскова в Московском государственном институте культуры (МГИК) отменили из-за эвакуации. Мероприятие должно было начаться 16 ноября в 16:00 мск, однако незадолго до начала в вуз поступило сообщение об угрозе безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе института.

В МГИК заявили, что в здании проводятся все необходимые мероприятия, а студентам, сотрудникам и посетителям рекомендовали сохранять спокойствие и не возвращаться до официального разрешения.

Сам Басков сообщил об отмене концерта в социальных сетях. По его словам, он должен был выступить вместе со студентами в рамках трибьюта, подготовленного в институте.

«Я очень сожалею, что не состоялся мой трибьют со студентами МГИК из-за этой ситуации, но мы обязательно это сделаем! Благодарю всех зрителей и спасибо за понимание», — написал артист.

Народная артистка России Лариса Долина, которая занимает должность заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства МГИК, также подтвердила отмену мероприятия. По ее словам, перед концертом прошла репетиция, а Басков приехал в институт в хорошем настроении.

«Ровно в 16:00, когда должен был начаться концерт, в институте объявили эвакуацию. В этом случае мы не имеем права продолжать, и нам пришлось этот концерт отменить», — сказала Долина.

Она добавила, что после объявления эвакуации к институту прибыли экстренные службы. По словам Долиной, подобные случаи в вузе происходили уже несколько раз за последний месяц, а нынешний концерт стал вторым мероприятием, которое ей пришлось отменить из-за эвакуации. Долина также сообщила, что выступление Баскова планируют перенести на другую дату.

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