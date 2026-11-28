Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня 28 ноября. Звезды обещают день неожиданных совпадений и приятных открытий. Некоторым знакам зодиака предстоит сделать выбор, который изменит их ближайшие планы.
♈️ Овны
Овнам поступит заманчивое предложение от старого знакомого. Не отказывайтесь, пока не узнаете подробности.
Космический совет: рассмотрите варианты.
♉️ Тельцы
Тельцов ждет приятный сюрприз от близкого человека. Маленький знак внимания подарит хорошее настроение.
Космический совет: благодарите искренне.
♊️ Близнецы
Близнецам удастся найти выход из запутанной ситуации. Ответ окажется гораздо проще, чем представлялось.
Космический совет: отбросьте сомнения.
♋️ Раки
Ракам предстоит встреча, которая пробудит теплые воспоминания. Старые чувства могут неожиданно напомнить о себе.
Космический совет: доверьтесь сердцу.
♌️ Львы
Львам выпадет шанс продемонстрировать свои таланты. Не скромничайте, когда появится возможность проявить себя.
Космический совет: покажите способности.
♍️ Девы
Девам захочется навести порядок в личной жизни. Откровенный разговор поможет избавиться от недомолвок.
Космический совет: говорите прямо.
♎️ Весы
Весам предстоит неожиданная покупка. Новая вещь принесет больше удовольствия, чем планировалось.
Космический совет: радуйте себя.
♏️ Скорпионы
Скорпионы почувствуют прилив романтического настроения. Даже обычная прогулка может превратиться в свидание.
Космический совет: создавайте романтику.
♐️ Стрельцы
Стрельцам стоит прислушаться к необычной идее друга. Совместная затея обещает интересное продолжение.
Космический совет: объединяйте усилия.
♑️ Козероги
Козерогам удастся завершить дело, которое долго откладывалось. Освободившееся время лучше посвятить отдыху.
Космический совет: замедлите темп.
♒️ Водолеи
Водолеям судьба приготовила неожиданное знакомство. Новый человек может оказаться удивительно близким по духу.
Космический совет: расширяйте кругозор.
♓️ Рыбы
Рыбам предстоит получить долгожданную весточку. Хорошие известия помогут определиться с дальнейшими планами.
Космический совет: действуйте смелее.
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