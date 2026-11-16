При условии: состоится ли встреча Путина и Ким Чен Ына на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республикой Ким Чен Ын могут встретиться на полях АТЭС — при условии, что председатель КНДР посетит саммит. Такую информацию озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если он будет на саммите АТЭС, то да, конечно», — уточнил представитель Кремля.

Песков, кроме того, дал понять, что встреча Путина с премьером Японии Санаэ Такаити в кулуарах АТЭС тоже вполне возможна.

Как ранее сообщили в Белом доме, встреча лидеров России, КНР и США подтверждена. Переговоры запланированы на четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне — они пройдут в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассчитанного на два дня, 18 и 19 ноября. Впоследствии проведение встречи подтвердили и в Пекине.

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