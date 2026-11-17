Москва и Пхеньян вывели партнерство на новый уровень — от совместных проектов до сотрудничества по многим направлениям. На встрече в Кремле с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Чо ен Воном президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и КНДР стали по-настоящему стратегическими.

«Многие десятилетия наши страны связывают прочная дружба, добрососедство и боевое братство. Новой главой в летописи боевого содружества наших стран стало участие воинских подразделений Корейской народной армии в освобождении Курской области. Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими. До конца года планируем открыть в Курске скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу воинов России и Корейской Народно-Демократической Республик», — подчеркнул Владимир Путин.

В ответ гость из Кореи передал российскому лидеру теплые пожелания от с председателя КНДР Ким Чен Ына и отметил, что его визит в Москву — это знак солидарности с Россией в борьбе за многополярный мир.

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