Отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина важны не только для Азиатско-Тихоокеанского региона, но и для всего мира. Об этом сообщил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй в эксклюзивном интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что предстоящая встреча руководителей двух государств положительно повлияет на развитие контактов Москвы и Пекина, а также выведет российско-китайское сотрудничество на новый уровень.

«Их отношения имеют важное значение для мира, стабильности, развития и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы горячо приветствуем президента РФ Владимира Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шеньчжене», — сказал посол.

Ханьхуэй напомнил, что Россия и Китая являются постоянными членами Совета безопасности ООН и партнерами стратегического взаимодействия. Посол подчеркнул, что усилия Москвы и Пекина станут весомым шагом к созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества и поддержанию глобального мира и развития.

Рассуждая о развитии АТЭС, дипломат заявил, что организация за более чем 30 лет своего существования сдвинула центр мировой экономики в Азию. По его словам, доля АТР в мировом товарообороте достигает почти 50%.

«Средние доходы на душу населения в регионе выросли более чем вчетверо, а около одного миллиарда человек вырвались из нищеты», — уточнил он.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Владимир Путин прилетит в Китай уже во вторник, в рамках мероприятия он встретится с Си Цзиньпином. Переговоры должны пройти уже в первый день. Главным событием саммита станет трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая, которая состоится в четверг.

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