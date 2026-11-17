JAMA: найдена связь между дневным сном и повышенным риском смерти

Привычка спать в первой половине дня может быть связана с повышенным риском смерти у пожилых людей. Американские исследователи установили, что у тех, кто предпочитал утренний сон, этот показатель был на 30% выше по сравнению с отдыхавшими после полудня. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 1338 пожилых добровольцев, за состоянием которых наблюдали на протяжении периода в 19 лет. Исследователей интересовало не только количество часов дневного сна, но и его частота, время и регулярность.

Оказалось, что каждый дополнительный час отдыха в течение дня был связан с увеличением относительного риска смерти примерно на 13%. Еще один эпизод дневного сна ежедневно соответствовал повышению этого показателя приблизительно на 7%.

Наиболее заметная разница наблюдалась между людьми, которые спали утром, и теми, кто предпочитал отдыхать во второй половине дня. У первой группы относительный риск смерти оказался выше на 30%.

Для получения объективных данных специалисты использовали информацию проекта Rush Memory and Aging Project, посвященного изучению памяти, когнитивных способностей и возрастных неврологических изменений.

Начиная с 2005 года участники носили специальные устройства на запястьях, которые в течение десяти дней фиксировали периоды активности и отдыха. Это позволило ученым оценить особенности дневного сна без опоры исключительно на воспоминания самих добровольцев.

Ведущий автор исследования Чэньлу Гао подчеркнул, что обнаруженная зависимость не доказывает вред дневного сна. По его словам, чрезмерная сонливость может свидетельствовать о хронических заболеваниях, нарушениях сна или сбоях биологических ритмов. Подобные изменения также могут быть связаны с нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователь считает, что наблюдение за привычками дневного отдыха с помощью носимых устройств в перспективе поможет врачам раньше замечать признаки ухудшения здоровья.

Однако для определения того, насколько точно особенности сна позволяют прогнозировать конкретные заболевания, необходимы дополнительные исследования.

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