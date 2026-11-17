В связи атаками ВСУ на Крымский мост было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками вооруженных формирований Украины на Крымский мост», — проинформировали в ведомстве.

Дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса России «Террористический акт».

Украинские боевики совершили две атаки на данный объект. Первая произошла утром 16 ноября, после чего движения транспорта по мосту было временно остановлено. Ситуацию под личный контроль взял глава региона Сергей Аксенов.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что мост получил незначительные повреждения.

Второй удар противник нанес в ночь с 16 на 17 ноября. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено повторно. Представители Минтранса РФ призвали водителей выбирать альтернативные маршруты поездок.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее два человека погибли в результате атаки украинских беспилотников на Ленинский район Республики Крым.

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