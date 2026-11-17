Наталья Бочкарева подала иск в суд на раздел имущества с бывшим мужем

Звезда сериала «Счастливы в месте», актриса Наталья Бочкарева подала в суд иск на раздел имущества с бывшим мужем, бизнесменом Романом Гавриловым. Об этом изданию StarHit рассказала адвокат артистки.

Что будут делить?

Без судебных разбирательств решить, кому и что достанется, экс-супругам не удалось. Поэтому, кроме иска на выплату алиментов, который Бочкарева подала ранее, появился и еще и имущественный спор.

«Что касается раздела имущества, то на следующей неделе мы подаем соответствующий иск. Там не только пентхаус, который сейчас занят Романом. Есть еще достаточно большой объем имущества, включая музей имени Лермонтова, где собрано огромное количество антикварных и памятных вещей, которые принадлежали как самому поэту, так и его эпохе», — уточнила представитель актрисы.

Юристу пока не известно, как именно будет протекать тяжба, так как еще не ясно, будет ли бывший супруг актрисы сопротивляться их линии. Однако на мировую оппоненты идти уже отказались. Со стороны Гаврилова было выслано соглашение, но его условия не устроили Бочкареву, поэтому она не подписала документы и обратилась в суд.

Уже есть другая

Артистка и предприниматель официально были разведены 7 ноября 2026 года. Инициатором разрыва выступил экс-супруг Бочкаревой. Он подал иск о растяжении брака еще в сентябре, при этом заявив, что вместе они не живут с декабря 2025-го.

Актриса пыталась сохранить семью. Но в зале суда адвокат Гаврилова намекнул на то, что у бизнесмена уже есть другая женщина.

«Это представитель супруга сказал. Из контекста было понятно, что есть какие-то другие отношения. Но прямого упоминания об этом не было», — пояснила представитель знаменитости.

После расставания предприниматель остался в их пентхаусе, а его экс-супруга вместе с детьми переехала в съемную квартиру.

Известно также, что за полгода до этого тогда еще муж актрисы предлагал ей подписать брачный контракт. Но актриса отказалась, так как прописанные в документе условия ее не устроили. При этом сам факт такой инициативы не насторожил Бочкареву.

Поддерживают дети и поклонники

После развода с Романом Гавриловым артистка сделала заявление на своей странице в социальных сетях. Она призналась, что не готова делиться подробностями своей личной жизни. Лишь отметила, что развод дался тяжело, но она «возвращает себе себя» и продолжает жить дальше.

«Меня поддерживают мои дети, я занимаюсь любимым делом — творчеством. <…> Жизнь на расставании с человеком, даже находящимся в венчанном браке, не заканчивается, а только начинается. И, возможно, когда ты переживаешь очень сложный момент в жизни, в тебе появляются силы все это преодолеть, идти дальше и еще сильнее любить свою жизнь», — подчеркнула Бочкарева.

Она также отметила, что помимо близких людей, силы преодолеть эти жизненные испытания дает и поддержка поклонников. Артистка уточнила, что получает сотни ободряющих комментариев на своих страницах в социальных сетях. Читая их, Бочкарева, по ее признанию, чувствует, что не одна. За это она поблагодарила подписчиков.

Два брака

Предприниматель и актриса поженились в 2019 году. Причем они не только узаконили свои отношения юридически, но и обвенчались. Гаврилов, в отличие от экс-супруги, ведет непубличный образ жизни. Поэтом совместные снимки с ним артистка на своей странице в социальных сетях публиковала редко.

В 2023 году у пары родился единственный общий ребенок — сын Александр. Алименты на его содержание и хочет отсудить Бочкарева. Также знаменитость воспитывает двух детей от первого брака с юристом Николаем Борисовым: сына Ивана и дочь Марию.

С их отцом она также судилась из-за алиментов. Тогда суд ее иск отклонил. Вместе с первым мужем актриса прожила семь лет, с 2007-й по 2014 год. Причиной расставания стала работа артистки. Первому супруг не нравилось, что его жена много времени проводит на репетициях и часто ездит на гастроли.

Ранее актриса Нелли Уварова добилась через суд взыскания алиментов с мужа и коллеги Александра Гришина на содержание двоих несовершеннолетних детей. Суд встал на сторону артистки и удовлетворил иск. При этом супруги все еще официально состоят в браке, несмотря на то, что уже какое-то время живут раздельно.

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