Лидеры России, США и Китая встретились на саммите АТЭС.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу в Шэньчжэне.
Это первые в истории очные переговоры глав этих трех государств. Диалог проходит в рамках саммита АТЭС.
По мнению экспертов, такой формат встречи позволит начать обсуждение важнейших вопросов безопасности и ослабить международную напряженность.
Встречу уже называют эпохальным событием. В Европе опасаются, что переговоры могут стать второй Ялтинской конференцией. В 1945 году Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт заложили на ней основы послевоенного мироустройства.
Саммит АТЭС в Шэньчжэне
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. В нем принимают участие представители всех экономик организации.
На саммите обсуждают ключевые вопросы развития региональной экономики, а также то, как Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) удержать лидерство в глобальном тренде открытости и развития. Стороны совместно разработают план регионального сотрудничества и определят вектор развития АТР.
По итогам саммита участники примут «Шэньчжэньскую инициативу», в которой систематизируют и обобщат ключевые предложения делового сообщества.
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