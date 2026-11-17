ВС РФ освободили село Заливное в Запорожской области

Российские войска сегодня освободили село Заливное в Запорожской области. Его расположение имеет тактическое значение: населенный пункт находится на участке трассы между ранее занятыми Терсянкой и Воскресенкой. Контроль над этим районом может создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в направлении Новониколаевки.

По данным военного ведомства, за одни сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 120 боевиков и несколько единиц техники.

Спецоперация

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Главными ее целями были названы демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным на тот момент республикам.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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