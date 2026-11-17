Журнал Economist выпустил номер с обложкой-предсказанием на 2027 год

Британский журнал Economist опубликовал традиционный спецвыпуск с прогнозом событий на следующий год. И впервые за долгое время он получился настолько мрачным. Красный и черный цвета — прямой намкк на потрясения и конфликты, которые будут лишь обостряться.

По мнению редакции, мир ждет аномальная жара — она, в свою очередь, спровоцирует экономический шок. Авторы также предрекают обвал компаний, связанных с искусственным интеллектом, и резкий всплеск кибератак.

Европе, судя по изображениям, стоит готовиться к новой волне масштабных протестов, а США почувствуют на себе все последствия противостояния с Ираном. Главный вывод: 2027-й год станет проверкой на прочность сразу для всех систем: климатической, финансовой и политической.

В преддверии 2026 года Economist выпускал журнал с обложкой, на которой были отсылки в чемпионату мира по футболу, который прошел в США, Канаде и Мексике, юбилею независимости США. Использовались военные и технологические символы, фармацевтические мотивы и политические фигуры. Редактор выпуска Том Стэндидж отмечал, что 2026-й — год неопределенности.

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