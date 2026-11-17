Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».

Поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправили со станции Тамань в 13:04. Составы № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, № 27/28 Москва — Керчь и № 315/316 Адлер — Керчь в ближайшее время планируют отправить до станции Керчь — Южная.

Поезда из Керчи в сторону материковой части России 17 ноября намерены отправить по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планируют запустить по графику.

Пассажирам задержанных составов предоставляют питание и воду. При необходимости помощи в пути пассажиров просят обращаться к начальникам поездов и проводникам.

Ранее 17 ноября движение по Крымскому мосту временно приостанавливали после атаки Воруженных сил Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона не направляться к мосту и корректировать маршруты с учетом ограничений.

Это уже вторая атака на Крымский мост за последние сутки. Первый инцидент произошел утром 16 ноября. После случившегося в Керчи развернули оперативный штаб.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте в связи с атаками на Крымский мост.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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