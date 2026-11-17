Гособвинение запросило у суда наказание в виде 15-ти лет строго режима для фигуранта дела о «черных трансплантологах» из Коссово Бориса Вольфмана. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Басманного суда Москвы.

Прокуратура просит признать гражданина Израиля Бориса Вольфомана виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью организованной группой, а также торговле людьми для изъятия и последующей продажи внутренних органов.

По версии следствия, с 2006-го по 2008 год обвиняемый принимал участие в незаконной деятельности группировки по изъятию внутренних органов не менее чем у 20 человек из разных стран мира. Среди жертв есть и россияне.

На троих наших сограждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, вышли Вольфман и другие злоумышленники. Они предложили им принять участие в медицинской процедуре за восемь тысяч евро. При этом истинные цели операции от доноров участники группировки скрыли.

Своих жертв преступники привозили в частную клинику «Медикус» в Приштине, город в Коссово. Там они без согласия людей лишали их жизненно важных внутренних органов — здоровых почек. Их пересаживали состоятельным пациентам, которые платили за подобные незаконные услуги минимум 80 тысяч евро.

Более того, жертв заставляли вербовать новых потенциальных доноров. Одна из женщин не выдержала оказываемого на нее давления и привела в клинику «черных трансплантологов» еще троих жертв.

Группировка действовала на территории Европы более 20 лет. Сам Вольфан разыскивался по каналам Интерпола более 14 лет. Пока в 2025 году его инициативе Генпрокуратуры России его не депортировали из Турции. Обвиняемому грозит наказание в виде 15 лет колонии.

Ранее Борис Вольфман заявил, что не знаком с потерпевшими по этому делу. Более того, он не считает себя виновным. По словам обвиняемого, он не принимал осознанного участия в преступной деятельности, не занимался вербовкой людей и не имеет отношение к изъятию органов.

Он пояснил, что действительно бронировал гостиницы в Стамбуле и не исключил того, что его действия могли быть частью схемы «черных трансплантологов».

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