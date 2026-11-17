Предполагаемый маньяк использовал инвалидность жительницы Магадана как прикрытие

Жительница Магадана Олеся Номо восемь лет прожила с мужчиной, которого считает разыскиваемым «орским маньяком» Валерием Андреевым. По ее словам, она долго не подозревала, с кем находится рядом, а когда узнала о возможной личности сожителя, решила не выдавать себя и самостоятельно собирать доказательства. В разговоре с 5-tv.ru женщина рассказала, как сопоставляла адреса пропавших жительниц Магадана, ждала ошибок мужчины и почему до сих пор не чувствует себя в безопасности.

С мужчиной Олеся стала жить в 2018 году. Переломным моментом, по ее словам, стала операция на мозге в 2023 году. После нее женщина перенесла инсульт и оказалась парализована. Она утверждает, что в тот период сожитель пытался ее душить, однако обратиться за помощью самостоятельно она не могла.

«Я не могла выехать на коляске на улицу и крикнуть: „Помогите, вот я знаю маньяка“. Знаете, чем это обычно заканчивается?» — рассказала Номо.

Окончательно заподозрить мужчину она решила 5 сентября 2025 года, когда внимательно посмотрела передачу о разыскиваемом преступнике. Женщина несколько раз перематывала выпуск, сравнивала увиденное со своим сожителем и пыталась понять, не ошиблась ли.

После этого она начала искать в интернете сведения о пропавших женщинах, записывала информацию и сопоставляла адреса исчезновений с местами, где, по ее версии, жил мужчина. При этом продолжала вести себя так, будто ничего не знает.

«Он не то что не подозревал, он даже не прочухал, что я знаю больше, чем он себе представляет. И я ждала улики, я ждала, пока старый черт проколется», — заявила собеседница.

Одним из поводов усомниться в рассказах мужчины о собственной биографии стало его заявление о службе в Афганистане. Олеся утверждает, что он представлялся ветераном, однако не знал песню «Черный тюльпан», которую она считает хорошо известной среди участников войны.

«Он не знал песни „Черный тюльпан“. <…> Все афганцы знают, а он не знал», — объяснила женщина.

Еще один эпизод, который она считает важным, произошел 21 июня. По словам Номо, в тот день мужчина привез к ней домой вещи, которые она расценивает как улики. Что именно находилось среди этих предметов, раскрывать она не захотела.

Параллельно Олеся выясняла, как менялись имя и фамилия ее сожителя. Она утверждает, что сначала он представлялся Эдуардом Валерьевичем Монтажевым, а в 2014 году стал Натаном Натановичем Либерманом.

Женщина предполагает, что мужчина мог использовать ее инвалидность, чтобы объяснять окружающим свое присутствие рядом с ней заботой о беспомощной спутнице.

«Ему нужна была жертва, чтобы <…> прикрыться. Он прикрылся мной», — заявила она.

По словам Номо, в правоохранительные органы она обращалась с сентября 2025 года. В ноябре мужчину задерживали и допрашивали, однако затем отпустили. Как утверждает женщина, в тот же день он вернулся к ней домой и сказал, что его задержали из-за нее.

Олеся считает, что местные ведомства не отнеслись к ее заявлениям должным образом. Она также утверждает, что ей отказали в государственной защите, а результаты возможной проверки ДНК в Магадане вызывают у нее недоверие. Женщина настаивает, чтобы экспертизу провели в Москве.

Сейчас, по словам Номо, она хочет добиться справедливости и привлечь к ответственности сотрудников местных правоохранительных органов, которые, как она считает, не приняли необходимых мер. Олеся опасается, что к ней могут прийти и забрать собранные материалы. Поддержку женщине оказывает сын, которого она называет своей опорой.

«Он меня поддерживал. Он не давал последнее время ему со мной рядом находиться. Мы делали все, чтобы он меня больше не трогал», — рассказала Олеся.

Женщина признается, что устала от происходящего и хочет, чтобы ее оставили в покое. При этом она не намерена отказываться от претензий к местным ведомствам. Номо утверждает, что из-за бездействия правоохранителей она и ее сын фактически остались один на один с человеком, которого она считает серийным убийцей.

Валерия Андреева разыскивают по подозрению в убийствах женщин в Оренбургской области в 2006–2012 годах. По данным следствия, на его счету может быть не менее семи жертв. По данным СМИ, проверка ДНК и отпечатков пальцев мужчины не подтвердила, что он может являться «орским маньяком» — совпадений с данными о преступнике обнаружено не было.

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