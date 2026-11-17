Актер Агапов сообщил о продолжении спектаклей «Ленкома» после обысков

Актер Иван Агапов, который должен выйти на сцену «Ленкома» 17 ноября, сообщил 5-tv.ru, что спектакль состоится по расписанию. По его словам, артисты пока не знают подробностей обысков и уголовного дела против президента театра Марка Варшавера.

О происходящем они узнают из СМИ.

«Репетиции идут, спектакли, идут, работа продолжается», — рассказал Агапов.

Народный артист РСФСР Александр Збруев, который служит в «Ленкоме» уже 65 лет, призвал не делать поспешных выводов о судьбе Варшавера. В разговоре с KP.RU актер напомнил, что его назначили президентом театра приказом Департамента культуры. Поэтому и об уходе с должности должны объявить официально.

«Давайте дождемся официального приказа. Марка Борисовича назначили президентом театра приказом Департамента культуры, значит, и о снятии его с должности должны объявить официально. Та информация, которая гуляет по соцсетям, может быть фейком или наговором. Время сейчас такое», — заявил Збруев.

При этом актер тепло отозвался о Варшавере и назвал его лучшим директором «Ленкома». По словам Збруева, тот посвятил театру почти 50 лет и всегда старался помогать его сотрудникам.

«Марк Борисович посвятил „Ленкому“ почти 50 лет жизни. Он влюблен в этот театр. Замечательный директор. <…> Варшавер был лучшим директором», — отметил артист.

Збруев добавил, что Варшавер поддерживал не только известных актеров, но и начинающих артистов, а также других работников театра.

«Он помогал всем — от уборщицы и начинающего артиста до наших мэтров. Никому ни в чем не отказывал. Представьте себе, сколько он тратил на это энергии и сил…» — рассказал народный артист.

Об обысках у Варшавера также рассказал директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. В беседе с 5-tv.ru он сообщил, что слышал о следственных действиях не только в «Ленкоме», но и дома у президента театра, а также на его даче.

«Ну да, это связано с деятельностью Варшавера, это я слышал. <…> Не знаю, не знаю. Я тоже слышал, что у него и дома прошли обыски, и на даче его обыски, где он живет. Домик 650 квадратов, так, на всякий случай. Вот. И там были обыски. Я больше ничего не знаю», — сказал Крок.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил об обысках в московском театре. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия связаны с финансовыми вопросами. В здании изъяли документы. Против Варшавера возбудили уголовное дело, однако статью УК РФ пока не раскрыли.

С января 2025 года Варшавер занимает должность президента «Ленкома». До этого он почти 40 лет был директором театра.

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