Лихачев заявил о работе по снятию ограничений со сборной России по футболу

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что компания со своей стороны помогает российским властям добиваться снятия ограничений со сборной России по футболу. Об этом написали в RT.

Лихачев признался, что внимательно следит за товарищескими матчами национальной команды.

«Мы скучаем по большому футболу. Мечтаем о возврате нас на мировой уровень после несправедливых ограничений. И к каждому товарищескому матчу относимся с огромным вниманием. Не упускаем возможности посмотреть игру и на стадионе, как это было в Екатеринбурге», — рассказал Лихачев.

По его словам, последние выступления сборной «оставили хорошее впечатление». Глава госкорпорации перечислил матчи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном, отметив, что следит не только за национальной командой, но и за российскими футболистами, выступающими за рубежом.

Отдельно Лихачев упомянул вратаря Матвея Сафонова. Однако особые симпатии, как признался руководитель «Росатома», направлены на полузащитника Алексея Батракова. Он заявил, что с волнением наблюдает за его карьерой в турецком «Галатасарае».

При этом Лихачев связал спортивные перспективы футболиста с отношениями России и Турции.

«Турция — наша дружественная страна. У нас большое количество других направлений взаимодействия с Турецкой Республикой. И мы, конечно, желаем, чтобы Алексей так же был в „Галатасарае“ востребован, как сегодня „Росатом“ востребован в турецкой промышленности», — заявил глава госкорпорации.

Лихачев подчеркнул, что российским болельщикам и самой команде не хватает матчей, в которых решается спортивный результат на международном уровне.

«Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы. И конечно же, мы очень верим в нашу сборную и очень ее любим», — добавил Лихачев.

Ближайший матч национальная команда проведет 17 ноября в Краснодаре против сборной Венесуэлы. Встреча начнется в 19:00 мск. Российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе, посвященной 100-летию Никиты Симоняна и победе сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.