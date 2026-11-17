Завершился летний сезон речной навигации. Востребованность речного транспорта в Москве стала рекордной за всю историю, сообщил Сергей Собянин.

«В этом сезоне обновленные Северный и Южный речные вокзалы принимали и отправляли круизные суда более чем по 40 направлениям. Среди самых популярных — Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург, Тверь», — уточнил мэр Москвы.

Регулярным речным электротранспортом Москвы можно пользоваться круглый год, и сейчас он продолжает свою работу. С момента запуска в 2023-м им воспользовались свыше 4,6 миллиона раз. Только с начала 2026-го на четырех регулярных маршрутах пассажиры совершили 1,5 миллиона поездок, и их количество растет с каждым годом.

«Продолжим развивать регулярные маршруты электросудов. Откроем новые причалы на четвертом маршруте Лужники — Киевский. Появятся остановки “Воробьевская набережная” и “Новодевичьи пруды”», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, на третьем регулярном маршруте Новоспасский — ЗИЛ откроется промежуточный причал Красные Холмы.

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