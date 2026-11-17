«Загорелся еще в воздухе»: очевидцы рассказали о падении самолета в Кемеровской области
Обломки Ан-12 оказались разбросаны в пределах 500 метров от точки падения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Очевидцы рассказали о падении Ан-12 в Кемеровской области
Фрагменты разбившегося в Кемеровской области самолета Ан-12 оказались разбросаны в пределах 500 метров от точки падения. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Кристина Химич.
«По сообщениям очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, после чего рухнул на землю, его обломки разбросало в радиусе 500 м», — отметила она.
Зона вокруг катастрофы оцеплена, работают профильные специалисты — сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и медицинские работники. Губернатор Кузбасса Илья Середюк самостоятельно возглавил оперативный штаб на месте происшествия.
Ранее появилась информация о том, что военный самолет Ан-12 разбился. Трагедия произошла в населенном пункте Ягуново Кемеровской области. Жертвами авиакатастрофы стали 17 человек, которые находились на борту воздушного судна.
Изначально источник заявлял о пяти находившихся на борту и о том, что погиб весь экипаж. В последствии стало известно о 17 погибших.
Затем было опубликовано видео с места, где произошла трагедия.
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