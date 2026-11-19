Российские артиллеристы нанесли удары по позициям противника в Сумской области, получив координаты от операторов разведывательных беспилотников.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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«Грады» уничтожили пункты запуска дронов ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 41-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожил пункты управления беспилотниками и скопления личного состава Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Во время воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные позиции, с которых украинские подразделения управляли ударными дронами. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам в режиме реального времени.
Командир боевой машины с позывным «Сава» рассказал, что одной из обнаруженных целей стала точка запуска украинских беспилотников на оптоволокне.
«Получили координаты, выехали на задачу, отработали. Вот вернулись. Разведка доложила, что цель поражена, поэтому мы довольны. Задача выполнена», — сообщил военнослужащий.
Боевая работа проходила ночью. Под прикрытием мобильной огневой группы расчет «Града» выдвинулся на позицию и после подтверждения координат произвел залп по объектам противника.
По данным военного ведомства, в результате ударов были уничтожены пункты управления беспилотниками вместе с оборудованием и находившимися там военнослужащими ВСУ. Поражение целей подтвердили кадры объективного контроля.
Сава подчеркнул, что пункты запуска дронов остаются одними из приоритетных целей для российских артиллеристов.
«Думаю, что какое-то время будет поспокойнее в небе. Ну, сейчас самые основные цели, приоритетные — это как раз вот именно пункты запуска БПЛА», — пояснил командир боевой машины.
После выполнения задачи расчет покинул огневую позицию и замаскировал технику, чтобы ее нельзя было обнаружить с воздуха.
Уничтожение выявленных объектов, по информации Минобороны, нарушило работу украинских подразделений беспилотной авиации на данном участке и позволило снизить их возможности по ведению разведки и нанесению ударов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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