Актриса Диана Пожарская вышла на премьеру после долгого перерыва

Актриса Диана Пожарская на премьере сериала «Тайный город» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что долгое время находилась в осознанном материнском периоде, но именно эта работа вернула ей любовь к профессии.

По словам артистки, она давно не появлялась на светских премьерах, поскольку сделала сознательный выбор в пользу материнства.

«Знаете, так давно у меня, на самом деле, не было премьер, потому что я долгое время была в материнстве, который был осознанный выбор. Сейчас я пытаюсь из него балансировать», — поделилась Пожарская.

Она отметила, что проект «Тайный город» стал для нее важным этапом возвращения.

«Этот проект, кстати, мне напомнил о любви моей профессии, и я благодарна ему за это», — добавила актриса, подчеркнув, что с нетерпением ждет возможности увидеть результат.

Пожарская не раз делилась подробностями своей семейной жизни. Ранее актриса рассказывала о том, как воспитывает сыновей от Ивана Янковского, отмечая, что старается совмещать материнство с творческой реализацией и находит в детях источник вдохновения.

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