Трамп назвал Путина своим другом и заявил, что рад его видеть

Президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным отличными. Об этом глава Белого дома заявил в начале встречи с главой российского государства, которая состоялась на поллях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Трамп подчеркнул, что они знают друг друга уже многие годы. Он отметил, что с нетерпением ожидал этой беседы, и выразил надежду провести продуктивные переговоры.

«С нетерпением ожидаем нашей встречи. Мы друг друга знаем уже многие годы, сегодня встретимся, я надеюсь, проведем продуктивную встречу», — сказал Трамп.

Трамп также назвал Путина своим другом и добавил, что очень рад его видеть. По оценке президента США, совместная работа двух глав государств способна принести серьезные позитивные результаты. Трамп выразил уверенность в том, что по итогам переговоров с президентом России может получиться много замечательного.

В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио и глава Минфина Скотт Бессент. Россию на встрече представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Трамп могут пообщаться на полях саммита несколько раз и в разных форматах.

Китай оказал Владимиру Путину наиболее торжественный прием среди иностранных лидеров, прибывших в Шэньчжэнь. Путина в аэропорту встретил Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и Секретариата ЦК КПК.

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