Путин и Трамп надели на встречу в Шэньчжэне галстуки бордового и синего цветов

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не сошлись в цветах галстуков на двусторонней встрече в Шэньчжэне. На деталь обратил внимание корреспондент ТАСС.

Путин выбрал аксессуар спокойного оттенка бургунди с тонким жаккардовым плетением. Трамп, напротив, появился в однотонном галстуке яркого неоново-кобальтового цвета.

При этом днем ранее глава Белого дома присутствовал на мероприятиях АТЭС в своем традиционном ярко-красном галстуке. Красный цвет считается связанным с Республиканской партией США.

На второй день мероприятий Трамп сменил привычный оттенок на синий, который ассоциируется с Демократической партией. При этом синий также входит в традиционную американскую палитру цветов, используемых в политической символике.

Путин при выборе аксессуара вновь остановился на более сдержанной цветовой гамме.

В начале встречи Дональд Трамп назвал свои отношения с Владимиром Путиным отличными. Трамп подчеркнул, что они знают друг друга уже многие годы. Он отметил, что с нетерпением ожидал этой беседы, и выразил надежду провести продуктивные переговоры. Трамп также назвал Путина своим другом и добавил, что очень рад его видеть.

В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио и глава Минфина Скотт Бессент. Россию на встрече представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Трамп могут пообщаться на полях саммита несколько раз и в разных форматах.

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