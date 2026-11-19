Пекин и Вашингтон вместе стремятся помочь в прекращении боевых действий.
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Трамп: США и КНР хотят помочь завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне, что они оба стремятся помочь завершить конфликт между Россией и Украиной.
«Мы оба хотим помочь в том, что касается конфликта между Россией и Украиной. Мы хотели бы, чтобы он закончился. Думаю, я вполне могу говорить за нас обоих», — сказал Трамп.
Как ранее отметил Axios, Украина в числе других стран опасается, что предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина с Трампом и Си могут обернуться для них неприятностями. Они боятся, что лидеры трех государств договорятся по важным вопросам без их участия.
В китайском Шэньчжэне 19 ноября состоится трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры пройдут в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп смогут неоднократно пообщаться на полях форума, причем формат этих контактов может быть разным.
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