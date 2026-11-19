Розовые орхидеи на переговорах Путина, Трампа и Си означают дружескую атмосферу

Букеты из розовых орхидей на столе для трехсторонних переговоров президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина символизируют доверительную атмосферу. Об этом написал MK.RU со ссылкой на российских дипломатов.

Согласно этикету, розовый цвет подходит скорее для личной беседы, чем для делового контакта, что подчеркивает дружеский характер встречи.

Ранее центральное телевидение Китая показало помещение, подготовленное для трехсторонних переговоров. В центре зала расположен круглый стол из дерева, украшенный композицией из розовых орхидей. Рядом установлены государственные флаги России, США и Китая. Одну из стен занимает большое живописное полотно с пейзажем и облаками.

Встреча глав трех государств состоится в резиденции Си Цзиньпина в Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание на ее символическое значение — впервые главы России, США и Китая проведут совместные переговоры в таком формате.

В повестку включены вопросы урегулирования украинского конфликта, международной безопасности и контроля над ядерными вооружениями. Российская сторона надеется, что обсуждение этих тем будет способствовать стабилизации обстановки в мире.

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