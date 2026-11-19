Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина проходят в резиденции «Цилинь Шаньчжуан»

Государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне подготовлена к встрече президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Внутри уже установлены флаги трех государств, а для переговоров оборудован специальный зал с круглым столом.

Об обстановке в резиденции рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода. По его словам, здание оформлено в европейском стиле, однако в интерьере присутствуют элементы традиционного китайского дизайна.

«Уже готовы флаги трех государств, лидеры которых сегодня встречаются в этой резиденции», — подчеркивал журналист.

Для переговоров подготовили отдельное помещение. Главы государств расположились за круглым столом, в центре которого установлена яркая цветочная композиция. За креслами участников размещены государственные флаги России, США и Китая.

Особое внимание уделили оформлению зала: стены украшает полотно китайской живописи с изображением гор. Декор призван подчеркнуть национальный колорит места, в котором состоится встреча глав крупнейших мировых держав.

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина проходят в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Встреча находится в центре внимания участников форума. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что лидеры намерены обсудить пути улучшения мировой обстановки, в том числе наиболее острые международные конфликты и отношения между крупными державами.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что на трехсторонних переговорах лидеры России, США и Китая планируют обсудить наиболее острые международные конфликты, а также дальнейшее взаимодействие крупнейших держав.

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